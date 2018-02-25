Кирси Клемонс сыграет в новом «Зорро»

Кирси Клемонс
подписала контракт на съёмки в новой версии «Зорро»
под рабочим названием Z.
Согласно Empire, ленту поставит писатель и режиссёр Джонас Куарон
, загоревшийся этой идеей ещё в 2016 году. На заглавную роль он позвал Гаэля Гарсию Берналя
, с которым уже ранее работал в фильме «Пустыня»
.
Что за героиня досталась Клемонс, пока неизвестно. На IMDB её роль обозначена как Зи.
Про Зорро снято более 20 фильмов и сериалов. Благородного героя в маске, придуманного писателем Джонстоном Маккалли
, в своё время играли Дуглас Фербенкс
, Тайрон Пауэр
и Ален Делон
. Последним Зорро на данный момент является Антонио Бандерас
, сыгравший в «Маске Зорро»
и «Легенде Зорро»
.
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