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Кирси Клемонс сыграет в новом «Зорро»

25 февраля
2018 год

Новости кино >>
25 февраля 2018
Кирси Клемонс подписала контракт на съёмки в новой версии «Зорро» под рабочим названием Z.

Согласно Empire, ленту поставит писатель и режиссёр Джонас Куарон, загоревшийся этой идеей ещё в 2016 году. На заглавную роль он позвал Гаэля Гарсию Берналя, с которым уже ранее работал в фильме «Пустыня».

Кирси Клемонс / Гаэль Гарсия Берналь

Что за героиня досталась Клемонс, пока неизвестно. На IMDB её роль обозначена как Зи.

Про Зорро снято более 20 фильмов и сериалов. Благородного героя в маске, придуманного писателем Джонстоном Маккалли, в своё время играли Дуглас Фербенкс, Тайрон Пауэр и Ален Делон. Последним Зорро на данный момент является Антонио Бандерас, сыгравший в «Маске Зорро» и «Легенде Зорро».
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