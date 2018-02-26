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«Тёмные времена» получили награды за грим

26 февраля
2018 год

Новости кино >>
26 февраля 2018
В Голливуде подходит к концу репетиция «Оскара» в виде вручения наград от профессиональных сообществ. Одной из последних гильдий, раздавших своих статуэтки, стала Гильдия гримёров и стилистов.

«Тёмные времена» получили награды за грим

Среди фильмов, претендовавших на премию Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards, три награды достались «Тёмным временам». Ленту отметили в номинациях «Лучший временной (исторический) грим / грим для конкретного персонажа» и «Лучшие грим-эффекты в полнометражном фильме», а Гэри Олдмана признали заслуженным мастером.

По одному призу вручили картинам «Тоня против всех» (лучшие временные (исторические) причёски / причёски для конкретного персонажа), «Стражи Галактики 2» (лучшие современные причёски в полнометражном фильме) и «Идеальный голос 3» (лучший современный грим в полнометражном фильме).

В телевизионном конкурсе победу одержали «Игра престолов», «Американская история ужасов», «Корона» и «Большая маленькая ложь». С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте гильдии.
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