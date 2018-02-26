«Тёмные времена» получили награды за грим

В Голливуде подходит к концу репетиция «Оскара» в виде вручения наград от профессиональных сообществ. Одной из последних гильдий, раздавших своих статуэтки, стала Гильдия гримёров и стилистов
.
Среди фильмов, претендовавших на премию Make-Up Artists and Hair Stylists Guild Awards
, три награды достались «Тёмным временам»
. Ленту отметили в номинациях «Лучший временной (исторический) грим / грим для конкретного персонажа» и «Лучшие грим-эффекты в полнометражном фильме», а Гэри Олдмана
признали заслуженным мастером.
По одному призу вручили картинам «Тоня против всех»
(лучшие временные (исторические) причёски / причёски для конкретного персонажа), «Стражи Галактики 2»
(лучшие современные причёски в полнометражном фильме) и «Идеальный голос 3»
(лучший современный грим в полнометражном фильме).
В телевизионном конкурсе победу одержали «Игра престолов»
, «Американская история ужасов»
, «Корона»
и «Большая маленькая ложь»
. С полным списком лауреатов можно ознакомиться на сайте гильдии
.
обсуждение >>