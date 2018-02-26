Дэвид Эйр экранизирует поэму Стивена Кинга «Церковь из костей»

Дэвид Эйр
(«Отряд самоубийц»
) и Крис Лонг
(«Мистер Мерседес»
) превратят поэму Стивена Кинга «Церковь из костей»
в сериал, сообщает Deadline.
За производство телевизионной адаптации будет отвечать студия Cedar Park Entertainment, которой удалось приобрести права на экранизацию. Других подробностей о проекте пока нет.
Поэма появилась на свет в 60-х годах прошлого века, после чего была включена Кингом в сборник «Лавка дурных снов»
. По сюжету экспедиция из 32 человек отправляется на поиски мифической Церкви из костей. В живых остаются только трое, включая рассказчика, который поведал эту историю в баре.
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