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Дэвид Эйр экранизирует поэму Стивена Кинга «Церковь из костей»

26 февраля
2018 год

Новости кино >>
26 февраля 2018
Дэвид Эйр («Отряд самоубийц») и Крис Лонг («Мистер Мерседес») превратят поэму Стивена Кинга «Церковь из костей» в сериал, сообщает Deadline.

За производство телевизионной адаптации будет отвечать студия Cedar Park Entertainment, которой удалось приобрести права на экранизацию. Других подробностей о проекте пока нет.

Дэвид Эйр экранизирует поэму Стивена Кинга «Церковь из костей»

Поэма появилась на свет в 60-х годах прошлого века, после чего была включена Кингом в сборник «Лавка дурных снов». По сюжету экспедиция из 32 человек отправляется на поиски мифической Церкви из костей. В живых остаются только трое, включая рассказчика, который поведал эту историю в баре.
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