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Обри Плаза признана лучшей актрисой 2017 года

26 февраля
2018 год

Новости кино >>
26 февраля 2018
В Голливуде состоялась 21-я церемония вручения наград Национальной латиноамериканской коалиции СМИ (National Hispanic Media Coalition), на которой были объявлены лучшие актёры и фильмы 2017 года.

Обри Плаза
фото: nhmc.org

Пуэрториканка по отцу Обри Плаза получила статуэтку за роль Ингрид в трагикомедии «Ингрид едет на Запад», рассказывающей о влиянии социальных сетей на нашу жизнь.

Дайан Герреро, сыгравшая Марицу Рамос в сериале «Оранжевый — хит сезона», отмечена наградой за неукротимый дух. Николасу Гонсалесу достался приз за образ доктора Нила Мелендеса в многосерийном «Хорошем докторе».

Лучшим фильмом, посвящённым испаноязычному населению США, признан мультфильм «Тайна Коко». Полный список лауреатов опубликован на сайте коалиции.
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