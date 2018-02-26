Обри Плаза признана лучшей актрисой 2017 года

В Голливуде состоялась 21-я церемония вручения наград Национальной латиноамериканской коалиции СМИ
(National Hispanic Media Coalition), на которой были объявлены лучшие актёры и фильмы 2017 года.
Пуэрториканка по отцу Обри Плаза
получила статуэтку за роль Ингрид в трагикомедии «Ингрид едет на Запад»
, рассказывающей о влиянии социальных сетей на нашу жизнь.
Дайан Герреро
, сыгравшая Марицу Рамос в сериале «Оранжевый — хит сезона»
, отмечена наградой за неукротимый дух. Николасу Гонсалесу
достался приз за образ доктора Нила Мелендеса в многосерийном «Хорошем докторе»
.
Лучшим фильмом, посвящённым испаноязычному населению США, признан мультфильм «Тайна Коко»
. Полный список лауреатов опубликован на сайте коалиции
.
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