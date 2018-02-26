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Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса

26 февраля
2018 год

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26 февраля 2018
В Ярославле подошли к концу съёмки двухсерийной криминальной драмы Руслана Паушу «Ноль» с Фёдором Лавровым и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.

Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса

Мини-сериал рассказывает об отце-одиночке Валере (Лавров), работающем водителем троллейбуса номер «0». Однажды его ежедневный маршрут «Шоссе Энтузиастов – Леоновское кладбище» прерывается из-за внезапной стрельбы в салоне. Чудом уцелев в перестрелке, Валерий осматривает троллейбус и под одним из сидений обнаруживает рюкзак с долларовыми купюрами. Поддавшись секундному соблазну, герой забирает деньги себе. Так, Валера становится заложником обстоятельств и ему больше никуда не сбежать – с одной стороны преступники, с другой – полиция. К тому же он оказывается втянут в аферу загадочной девушки по имени Лиля (Ильяшенко).

Съёмки проходили в настоящем троллейбусном парке. Кинематографистам предложили выбрать любое из имеющихся транспортных средств. Перед тем, как сесть за руль, Лавров прошёл курс по вождению: научился принимать троллейбус, менять колёса и угольные щетки. На съёмках рядом с ним всегда был профессиональный водитель, который подсказывал актёру, как правильно управлять габаритным транспортом.

Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса

«Оказалось, что управление троллейбусом не сильно отличается от вождения автомобиля с коробкой автомат, но подготовить его к поездке – сложно. Нужно включить тумблеры, нажать все кнопки в нужном порядке, и только тогда можно начинать поездку на этом огромном транспорте. Я рад, что появилась возможность научиться чему-то новому, да ещё и в прекрасной команде», – рассказал Фёдор Лавров.

Помимо Лаврова и Ильяшенко, в фильме снялись Игорь Хрипунов, Диана Енакаева, Алексей Гришин и другие актёры. Оператором-постановщиком выступил Дмитрий Коробкин. Премьеру следует ожидать в новом сезоне на НТВ.
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Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса фотографии
Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса фотографии
Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса фотографии
Фёдор Лавров сел за руль троллейбуса фотографии
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