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Сара Джеффри и Мелони Диаз стали «Зачарованными»

26 февраля
2018 год

Новости кино >>
26 февраля 2018
Ребут «Зачарованных», заказанный каналом The CW, потихоньку обрастает актёрским ансамблем.

Согласно Deadline, к сериалу присоединились Мелони Диас, Сара Джеффри («Сосны») и Сердариус Блэйн («Джуманджи: Зов джунглей»). Последний воплотит образ режиссёра-документалиста Гэлвина, являющегося бойфрендом «ботанички» Мэйси. Джеффри станет чирлидершей Мэдисон ‒ младшей сестрой Пруитт. А Диас предстанет в качестве феминистки-лесбиянки Мел Пруитт.

Сара Джеффри / Сердариус Блэйн / Мелони Диаз

Зрителям поведают о трёх сёстрах Пруитт, проживающих в современном Сан-Франциско, которым на роду написано пойти по пути чародеек и бороться со всевозможным злом.

Шоураннером выступает Дженни Снайдер («Девственница Джейн»), а исполнительными продюсерами числятся Джессика О'Тул и сценаристка проекта Эми Рардин. Режиссёрское кресло пилота займёт Брэд Силберлинг.
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№ 1
Егор Ш. (Москва)   26.02.2018 - 13:41
Фэйспалм. Аарон Спеллинг, наверное, в гробу сейчас переворачивается. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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