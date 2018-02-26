Сара Джеффри и Мелони Диаз стали «Зачарованными»

Ребут «Зачарованных»
, заказанный каналом The CW, потихоньку обрастает актёрским ансамблем.
Согласно Deadline, к сериалу присоединились Мелони Диас
, Сара Джеффри
(«Сосны»
) и Сердариус Блэйн
(«Джуманджи: Зов джунглей»
). Последний воплотит образ режиссёра-документалиста Гэлвина, являющегося бойфрендом «ботанички» Мэйси. Джеффри станет чирлидершей Мэдисон ‒ младшей сестрой Пруитт. А Диас предстанет в качестве феминистки-лесбиянки Мел Пруитт.
Зрителям поведают о трёх сёстрах Пруитт, проживающих в современном Сан-Франциско, которым на роду написано пойти по пути чародеек и бороться со всевозможным злом.
Шоураннером выступает Дженни Снайдер
(«Девственница Джейн»
), а исполнительными продюсерами числятся Джессика О'Тул
и сценаристка проекта Эми Рардин
. Режиссёрское кресло пилота займёт Брэд Силберлинг
.
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