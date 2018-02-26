Netflix покажет «Довлатова» в США, Канаде и Великобритании

На Европейском международном кинорынке (EFM), проходившем одновременно с 68-м Берлинским международным кинофестивалем
, компания Netflix купила права на показ картины Алексея Германа-младшего «Довлатов»
на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны. Об этом сообщает пресс-служба российского подразделения Disney.
Права на показ «Довлатова»
приобрело около 30
стран, среди которых Франция, Италия, Испания, Португалия, Болгария, Турция, Тайвань, Бразилия, Аргентина, Китай, Греция, Румыния и страны Балтийского региона. Кроме того, лента будет показана в Сербии и Косово, а польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии. Компания Alpha Violet, занимающаяся международными продажами фильма, продолжает вести переговоры о новых сделках.
«Мои ожидания оправдались: фильм вызвал очень большой интерес дистрибьюторов со всего мира. Но, признаюсь честно, я не ожидал, что результатом будет почти 30 стран и настолько широкая география. "Довлатов" – это наша третья совместная работа с Алексеем Германом-младшим и первый опыт, когда его фильм одновременно продаётся такому большому числу стран и с таким широким охватом. Сейчас всё еще ведутся активные продажи, поэтому развитие международной судьбы фильма продолжается.
На мой взгляд, активные продажи фильма на международные территории связаны с сочетанием двух факторов. Первый – универсальность идеи фильма о внутренне свободном человеке, который под гнетом обстоятельств остаётся верным себе и своему творчеству. Второй – совершенно неизвестный, а потому интересный и притягательный для мирового зрителя период расцвета советской культуры 70-х, во время которого разворачиваются события кинокартины», –
говорит продюсер фильма Андрей Савельев
.
«Довлатов», отмеченный на Берлинале «Серебряным медведем» за выдающийся художественный вклад наградой независимого жюри немецкой газеты Berliner Morgenpost, выйдет в российский прокат 1 марта.
обсуждение >>