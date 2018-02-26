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Объявлен приём заявок на Конкурс Фестагент

26 февраля
2018 год

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26 февраля 2018
Российское агентство по продвижению фильмов на кинофестивали Festagent объявило приём заявок на Конкурс Фестагент. Победитель получит контракт стоимостью 125000 рублей на бесплатное годовое продвижение фильма на 100 кинофестивалей мира. Заявки следует присылать до 20 марта текущего года.

Объявлен приём заявок на Конкурс Фестагент

«Идея запустить Конкурс Фестагент зрела давно. За семь лет работы в кинофестивальной индустрии мы много раз отмечали, какие категории проектов нуждаются в особенной поддержке. Своим жестом наша команда публично признаётся в готовности оказывать содействие.
Мы преследуем несколько целей. Во-первых, хотим поддержать авторскую анимацию, которую любят в мире и чуть меньше знают дома. Во-вторых, мы ищем новые интересные игровые короткие метры. Кроме того, нам важно рассказать о карточках фильмов — отличном промоинструменте для кинематографистов, который мы разработали на сайте festagent.com.
Желаем участникам удачи и творческих успехов!» — приводит пресс-служба агентства слова руководителя Festagent Ивана Золотухина.

На конкурс принимаются готовые короткометражные фильмы любого жанра, от анимации до игрового кино, у которых не было мировых премьер и нет открытого доступа в сети. Длительность лент должна составлять не больше 20 минут, включая финальные титры.

Для того, чтобы стать участником, следует заполнить карточку фильма на сайте festagent.com согласно инструкции, поделиться ссылкой на страницу конкурса с хэштегом #festagentcontest2018 в соцсетях и заполнить форму заявки. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться здесь.
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