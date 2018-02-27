Поднебесная окажется «За гранью реальности»

По итогам Европейского Кинорынка (EFM), завершившегося в Берлине, российская лента «За гранью реальности»
продана на территории Юго-Восточной Азии, Италии, Великобритании, стран Северной Европы (Дания, Норвегия, Швеция), Австралии и Северной Америки. Фактически, с учётом успешных продаж картины на AFM 2017, права на все крупнейшие мировые территории уже реализованы.
На российских экранах фильм, чьи международные продажи ведёт компания AMBI Media Group (США), появится 1 марта
, а уже в апреле широкий кинотеатральный прокат пройдёт в Китае. В данный момент обсуждается дата релиза в Северной Америке.
Приключенческое фэнтези Александра Богуславского «За гранью реальности»
рассказывает о талантливом аферисте Майкле, который собирает команду с паранормальными способностями, чтобы провернуть самое грандиозное дело в своей карьере. Но план срывается, друзья Майкла оказываются в смертельной опасности, а чтобы их спасти, ему придётся отправиться в загадочное пространство общего подсознания. В картине снялись Милош Бикович
, Любовь Аксёнова
, Евгений Стычкин
, Аристарх Венес
, Юрий Чурсин
, Антонио Бандерас
и другие актёры.
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