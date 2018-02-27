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Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта

27 февраля
2018 год

Новости кино >>
27 февраля 2018
5 марта в 21:30 и 6 марта в 21:35 на Первом канале состоится премьера второго сезона многосерийного триллера «Спящие» с Игорем Петренко, Натальей Рогожкиной и Дмитрием Ульяновым, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта
фото: Пресс-служба Первого канала

Январь 2015 года. На одной из баз террористов на границе Туниса и Ливии происходит подготовка к масштабному теракту в Москве. Местный сотрудник миссии ООН Джафар Сафради, инспектирующий лагерь беженцев, под прикрытием которого расположена база террористов, случайно становится свидетелем этой подготовки. Он оперативно передаёт информацию в Москву. Агент Джафар работает только с теми, кто его завербовал, и поэтому информация приходит Андрею Родионову (Петренко), который знает Джафара ещё со времён своей службы в Ливии. С большой неохотой генерал Нефёдов (Юрий Беляев) отправляет Родионова в опасную командировку. А для Андрея это шанс вернуться к прежней работе...

Сериал «Спящие 2» снят режиссёром Сергеем Арлановым по сценарию известного писателя Сергея Минаева. Помимо вышеназванных, в фильме также снялись Игорь Угольников, Аристарх Венес, Игорь Миркурбанов, Северия Янушаускайте и другие актёры.

Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта
фото: Пресс-служба Первого канала

«После первого сезона прошло немного времени – около полутора лет. Родионов работает в банке. У него семья, неплохая работа. Ему бы жить и получать удовольствие. Но для моего героя лёгкость бытия убийственна. А ведь политические игры продолжаются, границы никто не отменял, и мир везде не наступил. Родионов понимает, что может ещё принести пользу отечеству, и он оказывается незаменим в новом мире. Родионова возвращают на службу. За короткий промежуток времени вокруг Родионова происходит такое количество событий, что жизнь его сжимается, как пружина.
Над фильмом работает сильнейшая команда. Во втором сезоне стало больше экшена. Действие разворачивается на границе Туниса и Ливии. Будет показано, как работают воздушно-космические силы и как ведётся борьба с терроризмом», – рассказал о съёмках Игорь Петренко.

«Действие происходит в 2015 году. Первые "Спящие" заканчивались, когда мой герой пересекал границу Украины. Затем он оказался в Праге, а дальше в Тунисе. Мой персонаж пересмотрел свои взгляды, поскольку в первой части он потерял семью. Всё не так однозначно и просто будет с моим героем.
Съёмки проходили в Москве и Марракеше (Марокко). В Марокко нам не повезло с погодой – было очень холодно. Впервые за много лет в Сахаре выпал снег. Из десяти дней съёмок – семь шли дожди. Мы хотели солнца, хотели пыли, настоящую жаркую Африку и вдруг – дождь, промозгло, три градуса и темно. Но потом мы поняли, что по настроению, по картинке такая погода – это то, что надо», – поделился своими впечатлениями исполнитель роли Ивана Дмитрий Ульянов.

Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта
фото: Пресс-служба Первого канала

«Мне было приятно, что режиссёр Сергей Арланов где-то случайно увидел мою фотографию, и меня из Душанбе пригласили на съёмки. В политическом детективе "Спящие 2" я играю антигероя – полевого командира Ахмеда Салема. Весь первый сезон о моём герое говорят, но его не показывают – он стоит за нападением на российское посольство. Салем – серый кардинал, его влияние в арабском мире велико. Через Салема проходит продажа ворованных произведений искусства, вывоз нефти», – рассказал о своей роли Мухаммед Али.

«Мой герой в конце первого сезона отказывается уезжать с отцом, о чём потом жалеет. Он продолжает жить с матерью и отчимом Родионовым, с которым у него не складываются отношения. Артём вырос, подростковая истеричность ушла, он стал более серьёзным. По сравнению с первым сезоном, роль моя стала интереснее – вокруг неё выстраивается одна из сюжетных линий.
Я ещё студент, мне повезло работать в такой команде – я могу многому научиться. В одной из сцен я даже снимался вместе со своим педагогом по актёрскому мастерству Сергеем Угрюмовым», – поведал о развитии характера своего персонажа Андрей Мартынов.
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Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта фотографии
Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта фотографии
Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта фотографии
Премьера второго сезона «Спящих» состоится на Первом канале 5 марта фотографии
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