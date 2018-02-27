Анна Матисон и Сергей Безруков завершили съёмки фильма «Пушкин. Виски. Рок-н-ролл»

фото: Пресс-служба «Кинокомпании Сергея Безрукова»
Согласно пресс-службе «Кинокомпании Сергея Безрукова», отвечающей за производство картины, в последний съёмочный день снимали самый первый эпизод фильма с участием Полины Гагариной, поскольку именно с её появления на экране и начнётся лента. По словам Безрукова, они с певицей «одной группы крови – мхатовской. Полина абсолютно органично сыграла большой эпизод, состоящий из трёх сцен».
Съёмочный период ленты стартовал летом 2017 года. Локациями послужили Москва и заповедник «Михайловское». Деньги на съёмки были собраны с помощью краудфандинга. Актёр обратился к своим зрителям за помощью, и многие откликнулись.
«История создания фильма с самого начала сложилась совсем непросто. Буквально в первый съёмочный день встал вопрос – продолжить или прямо сейчас отменить всё. Было принято очень сложное и рискованное решение – вкладывать свои, занимать, брать кредиты, но снимать, идти вперёд. В данный момент финансовые трудности до конца так и не преодолены, но с помощью многих и многих людей мы закончили съемки. Кино будет», – рассказал Сергей Безруков.
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