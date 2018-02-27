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Первый канал в праздники покажет «Аритмию» и «Викинга»

27 февраля
2018 год

Новости кино >>
27 февраля 2018
На Первом канале в мартовские праздники состоится премьера двух нашумевших российских фильмов.

«Аритмия»

Как сообщает пресс-служба телеканала, 10 марта в 23:00 состоится показ фестивального хита Бориса Хлебникова «Аритмия» с Александром Яценко и Ириной Горбачёвой в главных ролях. На счету ленты, повествующей о буднях врача скорой помощи, множество наград, включая три приза «Кинотавра», пять «Белых слонов» и «Золотой орёл» за лучшую женскую роль.

«Викинг»

11 марта в 18:20 Первый канал покажет историческую драму Андрея Кравчука «Викинг» с Данилой Козловским, Светланой Ходченковой и другими популярными актёрами. Картина о Раннем Средневековье стала одним из фаворитов отечественного проката, заработав полтора миллиарда рублей в прошлом году. При этом у ленты были две возрастные версии — 18+ и 12+.
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АритмияВикинг

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№ 1
Имя, не используемое на форуме (Москва)   27.02.2018 - 12:32
Спасибо 1 за хорошие праздники! Наконец-то что-то хорошее показывает! читать далее>>
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