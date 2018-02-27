Первый канал в праздники покажет «Аритмию» и «Викинга»

На Первом канале в мартовские праздники состоится премьера двух нашумевших российских фильмов.
Как сообщает пресс-служба телеканала, 10 марта
в 23:00
состоится показ фестивального хита Бориса Хлебникова «Аритмия»
с Александром Яценко
и Ириной Горбачёвой
в главных ролях. На счету ленты, повествующей о буднях врача скорой помощи, множество наград, включая три приза «Кинотавра», пять «Белых слонов» и «Золотой орёл» за лучшую женскую роль.
11 марта
в 18:20
Первый канал покажет историческую драму Андрея Кравчука «Викинг»
с Данилой Козловским
, Светланой Ходченковой
и другими популярными актёрами. Картина о Раннем Средневековье стала одним из фаворитов отечественного проката, заработав полтора миллиарда рублей в прошлом году. При этом у ленты были две возрастные версии — 18+ и 12+.
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