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Стартовали съёмки картины «Танец с саблями»

27 февраля
2018 год

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27 февраля 2018
Юсуп Разыков приступил в Ярославле к съёмкам биографической драмы «Танец с саблями», сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство фильма.

Стартовали съёмки картины «Танец с саблями»
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»

Картина расскажет историю создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Хачатуряна «Танец с саблями». Композитор написал своё самоё исполняемое произведение за восемь часов холодной осенью 1942 года, пока вместе с эвакуированным Ленинградским академическим театром оперы и балета имени Кирова находился в Молотове (ныне Пермь).

В фильме снимаются Амбарцум Кабанян, Александр Кузнецов, Сергей Юшкевич, Вероника Кузнецова, Инна Степанова, Вадим Сквирский и Иван Рыжков. Генеральным продюсером является Рубен Дишдишян.
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Рубен ДишдишянАмбарцум КабанянАлександр КузнецовВероника КузнецоваЮсуп РазыковВадим СквирскийИнна СтепановаАрам ХачатурянСергей Юшкевич
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Стартовали съёмки картины «Танец с саблями» фотографии
Стартовали съёмки картины «Танец с саблями» фотографии
Стартовали съёмки картины «Танец с саблями» фотографии
Стартовали съёмки картины «Танец с саблями» фотографии
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