Стартовали съёмки картины «Танец с саблями»

Юсуп Разыков
приступил в Ярославле к съёмкам биографической драмы «Танец с саблями»
, сообщает пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа», отвечающей за производство фильма.
фото: Пресс-служба кинокомпании «Марс Медиа»
Картина расскажет историю создания известного шедевра, «непокорного и шумливого дитя» Арама Хачатуряна
«Танец с саблями». Композитор написал своё самоё исполняемое произведение за восемь часов холодной осенью 1942 года, пока вместе с эвакуированным Ленинградским академическим театром оперы и балета имени Кирова
находился в Молотове (ныне Пермь).
В фильме снимаются Амбарцум Кабанян
, Александр Кузнецов
, Сергей Юшкевич
, Вероника Кузнецова
, Инна Степанова
, Вадим Сквирский
и Иван Рыжков
. Генеральным продюсером является Рубен Дишдишян
.
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