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«Скифа» приобрели для показа в Великобритании, Ирландии и США

27 февраля
2018 год

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27 февраля 2018
В рамках завершившегося в Берлине кинорынка историческое фэнтези «Скиф» было продано на территории Великобритании, Ирландии и США, сообщает пресс-служба компании Planeta Inform.

«Скиф»

С Кореей подписана сделка по «Невесте», «Защитники» были куплены на страны Ближнего Востока и Северной Африки, а «Кому» покажут в Испании.

«Мы уже получили предложения от Юго-восточной Азии и Китая, покупку прав рассматривают Тайвань, Таиланд, Китай, Корея, Япония, Германия, Франция, Италия, Латинская Америка, Великобритания», – рассказала руководитель отдела по международным продажам ГК Planeta Inform Анастасия Баньковская.

Помимо уже знакомых зарубежным дистрибьюторам лент «Скиф», «Кома» и «Робо» на EFM'18 также был показан трейлер и второй отрывок из драмы «Непрощённый» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Права на фильм в Берлине обсуждали с клиентами из Японии, Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и Латинской Америки. Кроме того, Planeta Inform презентовала первый тизер хоррора Антона Зенковича «Фото на память».
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