«Скифа» приобрели для показа в Великобритании, Ирландии и США

В рамках завершившегося в Берлине кинорынка историческое фэнтези «Скиф»
было продано на территории Великобритании, Ирландии и США, сообщает пресс-служба компании Planeta Inform.
С Кореей подписана сделка по «Невесте»
, «Защитники»
были куплены на страны Ближнего Востока и Северной Африки, а «Кому»
покажут в Испании.
«Мы уже получили предложения от Юго-восточной Азии и Китая, покупку прав рассматривают Тайвань, Таиланд, Китай, Корея, Япония, Германия, Франция, Италия, Латинская Америка, Великобритания», –
рассказала руководитель отдела по международным продажам ГК Planeta Inform Анастасия Баньковская
.
Помимо уже знакомых зарубежным дистрибьюторам лент «Скиф», «Кома» и «Робо»
на EFM'18 также был показан трейлер и второй отрывок из драмы «Непрощённый»
с Дмитрием Нагиевым
в главной роли. Права на фильм в Берлине обсуждали с клиентами из Японии, Китая, Франции, Германии, Италии, Турции и Латинской Америки. Кроме того, Planeta Inform презентовала первый тизер хоррора Антона Зенковича «Фото на память»
.
обсуждение >>