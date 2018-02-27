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«Горе-творец» посетит несколько городов России

27 февраля
2018 год

Новости кино >>
27 февраля 2018
11 марта в рамках проекта #WhyNotMovie! в нескольких российских городах состоится показ нашумевшей картины Джеймса Франко «Горе-творец», посвящённой съёмкам «Комнаты» Томми Вайсо, заслужившей много лет спустя славу одного из худших фильмов в истории человечества.

«Горе-творец» посетит несколько городов России

Как сообщает пресс-служба Coolconnections, лента будет показана в кинотеатрах «КАРО 11 Октябрь» (Москва), «КАРО 10 Радуга Парк» (Екатеринбург) и «КАРО 6 Кольцо» (Казань). Билеты можно приобрести здесь.

В скором времени также будут открыты продажи билетов в Воронеже («Спартак»), Новосибирске («Победа») и Санкт-Петербурге («Аврора»).

Лента демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами.
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