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Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru

27 февраля
2018 год

Новости кино >>
27 февраля 2018
Пользователям Start.ru предоставится возможность посмотреть первые серии второго сезона комедийного сериала «Ивановы-Ивановы» в любой точке мира 19 марта, за неделю до телевизионной премьеры, сообщает пресс-служба видеосервиса.

Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru
фото: Пресс-служба видеосервиса Start.ru

Телешоу рассказывает о двух семьях с одинаковой фамилией, которые неожиданно узнали страшную новость: давным-давно в роддоме у Ивановых перепутали детей. Обнаружили подмену лишь спустя 16 лет – именно тогда Ване, не знавшему лишений и горестей, пришлось буквально выживать у своих настоящих бедных родителей, а Даниле, привыкшему ко всему простому, – учиться правилам поведения в высшем обществе. Главные роли исполняют Сергей Бурунов, Михаил Трухин, Семён Трескунов, Анна Уколова, Александра Флоринская, Юрий Ицков и Алексей Лукин.

Съёмки второго сезона стартовали в конце ноября в Зеленограде – именно туда по сюжету переезжают обанкротившиеся Ивановы. Сценаристы обещают в новом сезоне не только испытания бедностью, но и каскадёрские трюки в виде гонок на «гробомобиле» и эффектных падений с высоты. За производство отвечает студия Yellow, Black and White.

«Будет много сцен, направленных на то, чтобы показать внутрисемейные отношения. Не только детские романтические ощущения, но и взрослые. Мне кажется, в новых сериях больше любви, больше трогательных моментов...
В Instagram на меня подписалось немало подростков. Мои посты комментируют дети 9-11 лет, и это очень трогательно. Вообще здорово, что наш сериал смотрят и совсем маленькие, и молодёжь, и взрослые – зрители всех возрастов. Это дорогого стоит!» – рассказала исполнительница роли Полины Александра Флоринская.
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Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru фотографии
Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru фотографии
Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru фотографии
Премьера второго сезона «Ивановых-Ивановых» пройдёт на Start.ru фотографии
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№ 1
sol1   27.02.2018 - 17:45
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