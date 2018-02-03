Квентин Тарантино ищет актёра на роль Романа Полански

Квентин Тарантино
озабочен поисками актёра на ключевую роль Романа Полански
в своей девятой картине, остающейся пока без названия. Об этом сообщил в своём твиттере журналист Variety Джастин Кролл
.
Согласно Кроллу, Леонардо ДиКаприо
в фильме предстанет в качестве телевизионного актёра, который живёт по соседству с печально известной Шэрон Тейт
. По сюжету он планирует уехать в Италию, чтобы сниматься в спагетти-вестернах. Также зрителям поведают о каскадёре ‒ по поводу этой роли вели переговоры Том Круз
и Брэд Питт
. Саму же Тейт может сыграть Марго Робби
, если режиссёру удастся заключить с ней договор.
Тарантино обещает не искажать исторические факты, как это случилось в «Бесславных ублюдках»
. Съёмки начнутся летом текущего года, а в мировой прокат лента выйдет 9 августа 2019
года.
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