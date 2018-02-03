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Квентин Тарантино ищет актёра на роль Романа Полански

3 февраля
2018 год

Новости кино >>
3 февраля 2018
Квентин Тарантино озабочен поисками актёра на ключевую роль Романа Полански в своей девятой картине, остающейся пока без названия. Об этом сообщил в своём твиттере журналист Variety Джастин Кролл.

Квентин Тарантино ищет актёра на роль Романа Полански

Согласно Кроллу, Леонардо ДиКаприо в фильме предстанет в качестве телевизионного актёра, который живёт по соседству с печально известной Шэрон Тейт. По сюжету он планирует уехать в Италию, чтобы сниматься в спагетти-вестернах. Также зрителям поведают о каскадёре ‒ по поводу этой роли вели переговоры Том Круз и Брэд Питт. Саму же Тейт может сыграть Марго Робби, если режиссёру удастся заключить с ней договор.

Тарантино обещает не искажать исторические факты, как это случилось в «Бесславных ублюдках». Съёмки начнутся летом текущего года, а в мировой прокат лента выйдет 9 августа 2019 года.
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