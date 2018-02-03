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Шелдон Купер vs. Тед Банди: кто победит?

3 февраля
2018 год

Новости кино >>
3 февраля 2018
Джим Парсонс присоединился к команде биографического триллера Джо Берлингера «Чрезвычайно плохой, невероятно злой и гнусный». Согласно Deadline, звезда «Теории большого взрыва» предстанет в образе прокурора Ларри Симпсона.

Кадр из фильма

Картина, основанная на сценарии Майкла Верви, расскажет о серийном убийце Теде Банди (Зак Эфрон) и его отношениях с девушкой Элизабет Клопфер (Лили Коллинз).

Джону Малковичу досталась роль бывшего офицера полиции Майами Эдварда Коварта, благодаря которому Банди вынесли смертельный приговор. Анжела Сарафян сыграет Джоанну, близкую подругу Элизабет Клопфер. Джеффри Донован станет первым адвокатом Банди. Грэйс Виктория Кокс получила роль жертвы маньяка Кэрол ДаРонч, которая опознала его в суде. Кая Скоделарио предстанет в качестве бывшей жены насильника и убийцы Кэрол Энн Бун. Хэйли Джоэл Осмент задействован в качестве Джерри, возлюбленного Клопфер. Дилан Бэйкер перевоплотится в прокурора Дэвида Йокума, а Терри Кинни числится детективом Майком Фишером, расследовавшим дело Теда Банди.

Про дату релиза ленты пока ничего неизвестно.
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