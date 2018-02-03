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«Зубастики» захватят Интернет

3 февраля
2018 год

Новости кино >>
3 февраля 2018
Спустя более 30 лет после оригинальных «Зубастиков» популярная хоррор-серия обзаведётся собственным веб-сериалом «Зубастики: Новая пирушка» (Critters: The New Binge), который будет состоять из восьми десятиминутных эпизодов.

«Зубастики» захватят Интернет

Согласно интервью с режиссёром и сценаристом проекта Джорданом Рубином, опубликованном на сайте Slashfilm, маленькие зубастые монстры вернутся на Землю из-за своего потомка, которому на роду написано поработить галактику. Зубастики окажутся в Бербанке, что в Калифорнии, где начнутся преследовать обычного старшеклассника и его родных. А преследователям злобных существ — космическим охотникам за головами — не повезёт, так как их занесёт на другой континент.

В создании сериала, возможно, примут участие братья Чиодо — мастера аниматроники, работавшие над оригиналом. Дону Опперу, сыгравшему в своё время охотника за головами, места не нашлось. Съёмки начнутся в ближайшие месяцы в Канаде, а премьеру следует ожидать на бесплатном потоковом сервисе go90.
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