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Джону Логану поручено написать сценарий к фильму про Леонардо да Винчи

3 февраля
2018 год

Новости кино >>
3 февраля 2018
Сценарист Джон Логан («Авиатор») адаптирует для кино бестселлер Уолтера Айзексона о Леонардо да Винчи, основанный на его дневниках, сообщает THR.

Джон Логан

Заглавную роль в будущем фильме исполнит Леонардо ДиКаприо, названный в честь великого творца эпохи Возрождения. За производство отвечает студия Paramount.

Леонардо да Винчи не нуждается в особом представлении. Знаменитый художник, скульптор, архитектор, писатель и изобретатель родился 15 апреля 1452-го. В его сферу интересов также входили анатомия, естествознание и многие другие аспекты жизни. Умер в возрасте 67 лет 2 мая 1519 года в замке Кло-Люсе (Франция).
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