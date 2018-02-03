Джону Логану поручено написать сценарий к фильму про Леонардо да Винчи

Сценарист Джон Логан
(«Авиатор»
) адаптирует для кино бестселлер Уолтера Айзексона о Леонардо да Винчи
, основанный на его дневниках, сообщает THR.
Заглавную роль в будущем фильме исполнит Леонардо ДиКаприо
, названный в честь великого творца эпохи Возрождения. За производство отвечает студия Paramount.
Леонардо да Винчи не нуждается в особом представлении. Знаменитый художник, скульптор, архитектор, писатель и изобретатель родился 15 апреля 1452
-го. В его сферу интересов также входили анатомия, естествознание и многие другие аспекты жизни. Умер в возрасте 67 лет 2 мая 1519
года в замке Кло-Люсе (Франция).
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