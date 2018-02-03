Постановку новых «Людей в чёрном» могут доверить режиссёру восьмого «Форсажа»

Ф. Гэри Грэй
(«Форсаж 8»
) может занять режиссёрское кресло обновлённых «Людей в чёрном»
, если примет предложение компании Sony Pictures.
Согласно Deadline, фильм обойдётся без Уилла Смита
и Томми Ли Джонса
. Также он никак не будет связан с идеей кроссовера популярной фантастической серии с «Мачо и ботаном»
, который, впрочем, всё ещё находится в разработке. Вместо этого создатели обещают расширение имеющейся вселенной.
Сценарий пишут Арт Маркум
и Мэтт Холлоуэй
, а продюсерами числятся Уолтер Паркс
и Лори Макдональд
, приложившие руку к созданию оригинальной трилогии. В качестве исполнительного продюсера задействован Стивен Спилберг
, чей «Мир Юрского периода»
послужит наглядным примером для новой картины, обещающей быть более масштабной, чем оригинал.
Съёмки запланированы на эту весну, а в прокат лента выйдет 14 июня 2019
года.
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