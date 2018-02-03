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Постановку новых «Людей в чёрном» могут доверить режиссёру восьмого «Форсажа»

3 февраля
2018 год

Новости кино >>
3 февраля 2018
Ф. Гэри Грэй («Форсаж 8») может занять режиссёрское кресло обновлённых «Людей в чёрном», если примет предложение компании Sony Pictures.

Постановку новых «Людей в чёрном» могут доверить режиссёру восьмого «Форсажа»

Согласно Deadline, фильм обойдётся без Уилла Смита и Томми Ли Джонса. Также он никак не будет связан с идеей кроссовера популярной фантастической серии с «Мачо и ботаном», который, впрочем, всё ещё находится в разработке. Вместо этого создатели обещают расширение имеющейся вселенной.

Сценарий пишут Арт Маркум и Мэтт Холлоуэй, а продюсерами числятся Уолтер Паркс и Лори Макдональд, приложившие руку к созданию оригинальной трилогии. В качестве исполнительного продюсера задействован Стивен Спилберг, чей «Мир Юрского периода» послужит наглядным примером для новой картины, обещающей быть более масштабной, чем оригинал.

Съёмки запланированы на эту весну, а в прокат лента выйдет 14 июня 2019 года.
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