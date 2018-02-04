Юбилей Иды Люпино

Сегодня, 4 февраля
, исполняется 100
лет со дня рождения известной британской и американской актрисы Иды Люпино
, ставшей одной из первых женщин-режиссёров в истории кино.
Ида Люпино
родилась 4 февраля 1918
года в Лондон в актёрской семье, что позволило ей ещё в 1931-м дебютировать в качестве актрисы в картине «Любовная гонка»
. Долгое время она играла незначительные роли в британском кино, пока режиссёры не разглядели в ней серьёзную драматическую актрису. Это случилось в 1939 году, когда на экраны вышли «Свет погас»
и «Приключения Шерлока Холмса»
с её участием. В 1940-е Ида стала довольно востребованной актрисой, снявшись в таких знаменитых фильмах как «Они ехали ночью»
, «Высокая Сьерра»
, «Морской волк»
и «Полнолуние»
.
В 1949 году её творческая карьера претерпела существенные изменения из-за того, что у режиссёра Элмера Клифтона
случился инфаркт и он не смог завершить свой последний фильм. В результате, режиссёрское кресло заняла Люпино, давно мечтавшая лично осуществлять постановку кинокартин. За свою жизнь она успела поработать режиссёром на 35
фильмах и сериалах. В основном это были нуары («Бесчинство»
, «Двоеженец»
, «Автостопщик»
) и эпизоды популярных телешоу («Альфред Хичкок представляет»
, «Сумеречная зона»
, «Беглец»
).
В то же время актриса продолжала сниматься в кино («Личный ад 36»
, «Пока город спит»
) и на телевидении («Коломбо»
, «Ангелы Чарли»
, «Улицы Сан Франциско»
) вплоть до 1978 года. За свою жизнь успела сыграть около 100 ролей, за что была удостоена двух звёзд на Голливудской аллее славы. Обладательница премии «Сатурн» за лучшую женскую роль второго плана в хорроре «Дьявольский дождь»
. Умерла 3 августа 1995
года в Лос-Анджелесе на 78-м году жизни.
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