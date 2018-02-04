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Адам Шенкман поставит женскую версию комедии «Чего хотят женщины»

4 февраля
2018 год

Новости кино >>
4 февраля 2018
Найден режиссёр для картины «Чего хотят мужчины», представляющей собой толерантную версию комедии «Чего хотят женщины», в которой главную роль играл Мел Гибсон.

Согласно Variety, режиссёрское кресло займёт Адам Шенкман.

Адам Шенкман поставит женскую версию комедии «Чего хотят женщины»

Тараджи П. Хенсон сыграет в ленте спортивного агента, научившейся из-за несчастного случая читать мысли мужской части населения планеты. Способности пригодятся ей для заключения контракта со звездой NBA.

Продюсерами ленты числятся Уильям Пэкер и Дженнифер Лопес. Релиз намечен на 11 января 2019 года.
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