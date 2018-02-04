Адам Шенкман поставит женскую версию комедии «Чего хотят женщины»

Найден режиссёр для картины «Чего хотят мужчины»
, представляющей собой толерантную версию комедии «Чего хотят женщины»
, в которой главную роль играл Мел Гибсон
.
Согласно Variety, режиссёрское кресло займёт Адам Шенкман
.
Тараджи П. Хенсон
сыграет в ленте спортивного агента, научившейся из-за несчастного случая читать мысли мужской части населения планеты. Способности пригодятся ей для заключения контракта со звездой NBA.
Продюсерами ленты числятся Уильям Пэкер
и Дженнифер Лопес
. Релиз намечен на 11 января 2019
года.
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