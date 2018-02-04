Сьюки Уотерхаус познакомится с «Детективом Пикачу»

Сьюки Уотерхаус
(«Дивергент, глава 2: Инсургент»
) составит компанию Райану Рейнольдсу
в картине Роба Леттермана «Детектив Пикачу»
. О подписании контракта с актрисой сообщает издание The Hollywood Reporter.
Рейнольдс озвучит самого Пикачу. Кен Ватанабе
предстоит стать детективом Йошидой. В фильме также заняты Билл Найи
, Джастис Смит
, Кэтрин Ньютон
и Крис Гир
.
По сюжету первой киноленты во вселенной Покемонов детектив Пикачу поможет персонажу Смита разыскать его похищенного отца. Ньютон в роли журналистки присоединится к ним.
Съёмки «Детектива Пикачу» проходят в Лондоне и завершатся в середине мая, а релиз запланирован на 10 мая 2019
года.
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