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Гильермо дель Торо объявлен лучшим режиссёром

4 февраля
2018 год

Новости кино >>
4 февраля 2018
На 70-й церемонии вручения премии Гильдии режиссёров США (Directors Guild Awards), состоявшейся 3 февраля в Лос-Анджелесе, Гильермо дель Торо получил награду за «Форму воды».

Салли Хокинс, Гильермо дель Торо и Ричард Дженкинс

Джордана Пила, снявшего хоррор «Прочь», отметили призом за лучший дебютный фильм. Премию в категории документальных лент вручили Мэтту Хейнеману за «Город призраков». Британский режиссёр Майкл Эптид удостоен почётной награды за достижения в кинематографе.

Лучшим режиссёром драматического сериала объявили Рид Морано, снявшую одну из серий «Рассказа служанки», а в комедийном жанре лучшей признана Бет Маккарти-Миллер, работавшая над «Вице-президентом». Жан-Марк Валли удостоен премии в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» за работу над «Большой маленькой ложью».

С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии.
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