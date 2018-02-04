Гильермо дель Торо объявлен лучшим режиссёром

На 70-й церемонии вручения премии Гильдии режиссёров США
(Directors Guild Awards), состоявшейся 3 февраля в Лос-Анджелесе, Гильермо дель Торо
получил награду за «Форму воды»
.
Джордана Пила
, снявшего хоррор «Прочь»
, отметили призом за лучший дебютный фильм. Премию в категории документальных лент вручили Мэтту Хейнеману
за «Город призраков»
. Британский режиссёр Майкл Эптид
удостоен почётной награды за достижения в кинематографе.
Лучшим режиссёром драматического сериала объявили Рид Морано
, снявшую одну из серий «Рассказа служанки»
, а в комедийном жанре лучшей признана Бет Маккарти-Миллер
, работавшая над «Вице-президентом»
. Жан-Марк Валли
удостоен премии в номинации «Лучший телефильм или мини-сериал» за работу над «Большой маленькой ложью»
.
С полным списком лауреатов можно ознакомиться на официальном сайте Гильдии
.
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