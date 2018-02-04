Робин Лайвли займётся поисками похищенной девушки

Робин Лайвли
, памятная зрителям по роли обворожительной Ланы в «Твин Пиксе» Дэвида Линча
, сыграет в психологическом триллере Лорен Фаш «Сквозь затемнённое стекло»
(Through the Glass Darkly), сообщает Deadline.
Компанию старшей сестре Блейк Лайвли
составит звезда «Бесстыдников» Шанола Хэмптон
.
По сюжету Чарли (Лайвли) и Эми (Хэмптон) объединяют свои силы для того, чтобы расследовать похищение местной девушки, перекликающееся с исчезновением собственной дочери Чарли.
Сценарий к ленте написали Фаш и Сьюзен Грэм
. Продюсерами выступают Грэм, Кармелла Касинелли
, Стейси Дэвис
и Джим Райн
. Съёмки планируется начать в марте наступившего года.
обсуждение >>