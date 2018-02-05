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«Лето» Кирилла Серебренникова будет готово к весне 2018

5 февраля
2018 год

Новости кино >>
5 февраля 2018
Производство картины Кирилла Серебренникова «Лето» будет завершено весной 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба фильма.

«В августе в Санкт-Петербурге Кирилл Серебренников успел снять практически весь необходимый материал, – говорит продюсер картины Илья Стюарт. – Как мы сообщали ранее, несколько неснятых технических сцен удалось доснять по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям. Мы очень ценим поддержку французских коллег и очень рады, что приближаемся к завершению фильма. И – самое важное для нас – фильм смонтирован самим режиссером».

«Лето» Кирилла Серебренникова будет готово к весне 2018
фото: Алексей Фокин

Международные права на продажу фильма принадлежат французской кинокомпании Charades. Продажи картины стартуют на кинофестивале в Берлине, который состоится в середине февраля.

Российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista занимаются продюсированием картины, сюжет которой основан на малоизвестных фактах из биографии Виктора Цоя.

«Лето» Кирилла Серебренникова будет готово к весне 2018
фото: Алексей Фокин

Лето 1981-го, Ленинград. Под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная коллизия фильма – история знакомства и отношений 19-летнего Цоя, 26-летнего Майка Науменко и его жены Натальи, а также становление ленинградского рок-клуба и запись первого альбома Цоя.

Дата выхода фильма в России пока неизвестна.
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