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Paramount нашла режиссера для ремейка «Чего хотят женщины»

5 февраля
2018 год

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5 февраля 2018
Режиссерское кресло ремейка «Чего хотят женщины» от Paramount занял Адам Шэнкмэн, известный по работам «Спеши любить», «Оптом дешевле» и «Лысый нянька: Спецзадание». Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Paramount нашла режиссера для ремейка «Чего хотят женщины»
фото: Guideposts

Картина с Тараджи Хенсон в главной роли расскажет историю «наоборот». «Чего хотят мужчины» – фильм об амбициозном спортивном агенте, которая может слышать мужские мысли. Свою «суперспособность» она использует, в том числе, для карьерных целей.

Продюсерами картины станут Уилл Паркер и Джеймс Лопез. Релиз запланирован на 11 января 2019 года.

Премьера фильма «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном в главной роли состоялась 13 декабря 2000 года. По сюжету главный герой после несчастного случая начинает слышать чужие мысли – исключительно мысли женщин.
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персоны
Мэл ГибсонТараджи П. ХенсонАдам Шэнкмэн
фильмы
Лысый нянька: СпецзаданиеОптом дешевлеСпеши любитьЧего хотят женщины

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