Paramount нашла режиссера для ремейка «Чего хотят женщины»

Картина с Тараджи Хенсон в главной роли расскажет историю «наоборот». «Чего хотят мужчины» – фильм об амбициозном спортивном агенте, которая может слышать мужские мысли. Свою «суперспособность» она использует, в том числе, для карьерных целей.
Продюсерами картины станут Уилл Паркер и Джеймс Лопез. Релиз запланирован на 11 января 2019 года.
Премьера фильма «Чего хотят женщины» с Мэлом Гибсоном в главной роли состоялась 13 декабря 2000 года. По сюжету главный герой после несчастного случая начинает слышать чужие мысли – исключительно мысли женщин.
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