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«Мир дикого запада» вернется на экраны 22 апреля

5 февраля
2018 год

Новости кино >>
5 февраля 2018
Премьера нового сезона фантастического сериала «Мир дикого запада» запланирована на 22 апреля. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

В эпизодах второго сезона появятся новые герои, роли которых исполнят Густаф Скарсгард, Катя Херберс, Фарес Фарес, Бетти Гэбриэл, Нил Джексон и Джонатан Такер.

«Мир дикого запада» вернется на экраны 22 апреля

К своим ролям в продолжении также вернутся Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Тэнди Ньютон, Джеймс Марсден, Джеффри Райт, Тесса Томпсон и Саймон Куортерман.

Джонатан Нолан занял режиссерское кресло. Джей Джей Абрамс, Джерри Уайнтрауб и Брайан Бёрк выступят продюсерами сериала.

Первый сезон фантастического вестерна вышел на экраны в октябре 2016 года.Переработанная концепция одноименного фильма Майкла Крайтона превратилась в дикий коктейль из «Бегущего по лезвию», «Черного зеркала» и «Парка Юрского периода». Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Хотя у кого есть душа, это еще под вопросом…
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