«Мир дикого запада» вернется на экраны 22 апреля

Премьера нового сезона фантастического сериала «Мир дикого запада
» запланирована на 22 апреля. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter
.
В эпизодах второго сезона появятся новые герои, роли которых исполнят Густаф Скарсгард
, Катя Херберс
, Фарес Фарес
, Бетти Гэбриэл
, Нил Джексон
и Джонатан Такер
.
К своим ролям в продолжении также вернутся Эд Харрис
, Эван Рэйчел Вуд
, Тэнди Ньютон
, Джеймс Марсден
, Джеффри Райт
, Тесса Томпсон
и Саймон Куортерман
.
Джонатан Нолан
занял режиссерское кресло. Джей Джей Абрамс
, Джерри Уайнтрауб
и Брайан Бёрк выступят продюсерами сериала.
Первый сезон фантастического вестерна вышел на экраны в октябре 2016 года.Переработанная концепция одноименного фильма
Майкла Крайтона превратилась в дикий коктейль из «Бегущего по лезвию
», «Черного зеркала
» и «Парка Юрского периода
». Место действия – футуристический парк аттракционов с андроидами, где гости могут позволить себе все, что душе угодно. Хотя у кого есть душа, это еще под вопросом…
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