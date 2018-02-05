НТВ адаптирует «Хорошую жену»

Телеканал НТВ приступил к съёмкам адаптации американского сериала «Хорошая жена», созданием которого займётся продюсерский центр ЛеанМ (Sony Pictures Television Russia). Об этом сообщает пресс-служба канала.
Российский сериал станет третьей экранизацией формата после американской The Good Wife и южно-корейской «Дорама хорошая жена». Режиссером 20-серийной драмы стал Станислав Либин.
Американская версия является обладателем более тридцати наград, в числе которых Золотой глобус, Primetime Emmy Awards, AFI Awards.
Действие российской адаптации развернется в Санкт-Петербурге. В течение одного дня жизнь Алисы (Александра Урсуляк) переворачивается с ног на голову: её муж, прокурор ленинградской области Пётр Филиппов (Александр Домогаров) становится героем сразу нескольких громких скандалов. Репутация, которую он так долго выстраивал, оказалась разрушена в один момент. Алиса с детьми переезжает в простую, но просторную квартиру свекрови в центре Питера. Теперь она должна сама обеспечивать всю семью. Спустя годы героиня возвращается к адвокатской карьере и начинает работу в юридической фирме своего университетского друга Виталия Калинина (Дмитрий Миллер).
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