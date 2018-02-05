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В российский прокат выходит индийский фильм «Тигр жив»

5 февраля
2018 год

Новости кино >>
5 февраля 2018
В российский прокат 15 февраля выходит индийский фильм «Тигр жив» – продолжение ленты 2012 года «Жил-был Тигр». Картина расскажет о возвращении индийского агента Тигра, который вместе с пакистанской шпионкой Зое должен будет спасти мир от опаснейшего террориста Абу Усмана.

В российский прокат выходит индийский фильм «Тигр жив»

Главную роль играет популярный актер Салман Кхан, режиссером выступил Али Аббас Зафар.

«Если вы думаете, что фильм «Тигр жив» – это боевик, вы, несомненно, правы. Но если говорить в общем, то для меня это картина о любви. Мир, взаимовыручка, дружба - основа нашей жизни, и это тоже о любви. Мне очень повезло работать с Салманом Кханом. Я учусь у него. Да, я режиссер, но мой опыт и его – несравнимы. В том числе, в кино. И его участие в моих проектах, его помощь помогают сделать фильм куда интереснее. Я бы хотел поработать с ним еще. Он – профессионал высочайшего уровня», – отмечает постановщик.
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В российский прокат выходит индийский фильм «Тигр жив» фотографии
В российский прокат выходит индийский фильм «Тигр жив» фотографии
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