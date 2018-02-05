Уиллем Дефо присоединился к новому проекту Эдварда Нортона

Картина, в которой Нортон также сыграет главного героя, является адаптацией романа Джонатана Летема. Продюсерами фильма выступят Билл Мильоре, Жижи Притцкер и Рэйчел Шэйн.
Сюжет детектива разворачивается в Нью-Йорке в 1954 году. Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) страдает синдромом Туретта и работает частным детективом. Он становится свидетелем убийства своего друга-начальника. Эссрог берётся за расследование убийства и находит девушку, которая вынуждена бороться с бизнесменом Рэндольфом, планирующим построить автомагистраль на месте снесенных трущоб. Во время расследования дела Эссрог находит связь между застройщиком, его братом Полом (Уиллем Дефо) и девушкой. Все они оказываются каким-то образом причастны к убийству.
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