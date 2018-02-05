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Уиллем Дефо присоединился к новому проекту Эдварда Нортона

5 февраля
2018 год

Новости кино >>
5 февраля 2018
Обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана Уиллем Дефо, известный по картинам «Проект «Флорида» и «Человек-паук 3», сыграет в фильме Эдварда Нортона «Сиротский Бруклин». Об этом сообщает издание The Deadline.

Уиллем Дефо присоединился к новому проекту Эдварда Нортона
фото: Jay L. Clendenin / Los Angeles Times .

Картина, в которой Нортон также сыграет главного героя, является адаптацией романа Джонатана Летема. Продюсерами фильма выступят Билл Мильоре, Жижи Притцкер и Рэйчел Шэйн.

Сюжет детектива разворачивается в Нью-Йорке в 1954 году. Лайонел Эссрог (Эдвард Нортон) страдает синдромом Туретта и работает частным детективом. Он становится свидетелем убийства своего друга-начальника. Эссрог берётся за расследование убийства и находит девушку, которая вынуждена бороться с бизнесменом Рэндольфом, планирующим построить автомагистраль на месте снесенных трущоб. Во время расследования дела Эссрог находит связь между застройщиком, его братом Полом (Уиллем Дефо) и девушкой. Все они оказываются каким-то образом причастны к убийству.
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