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Content Summit Russia подводит итоги

6 февраля
2018 год

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6 февраля 2018
31 января 2018 года в рамках выставки CSTB. Telecom & Media’2018 состоялась конференция Content Summit Russia. «Российский контент: тенденции и перспективы», в ходе которой были представлены маркетинговые исследования рынка контента в РФ, перспективы его выхода на международный рынок и развитие отечественных телеканалов за пределами страны.

Content Summit Russia подводит итоги
фото: MIDEXPO Exhibition Company

По словам Дарьи Петровой – заместителя генерального директора компании-организатора выставки «Мидэкспо», за последние несколько лет российский контент сделал качественный прорыв с точки зрения продакшена. А в ближайшее годы эксперты прогнозируют значительное увеличение его продаж за рубеж. В то же время представитель компании Reed Midem Сильван Форо заявил, Россия уже вошла в топ-10 крупнейших поставщиков контента за рубеж.

Однако при этом многие из участников конференции отметили, что продвижению отечественного контента на международном рынке нужна государственная поддержка и регулирование процесса организации.

В рамках конференции прошло несколько сессий: «Исследования российского контента», на которой крупные компании представили отчеты о рынке национального телевизионного контента, и «Российский контент на международном рынке», где эксперты поделились своим опытом продаж зарубежному покупателю. Также состоялись дискуссии «Новые технологии и тренды будущего медиа отрасли: видео в формате 360° и VR» и «Развитие российских каналов за пределами РФ».

Content Summit Russia подводит итоги
фото: MIDEXPO Exhibition Company

В обсуждениях приняли участие директор Института современных медиа MOMRI Кирилл Танаев, основатель и генеральный продюсер кинокомпании «Среда» Александр Цекало, глава компании Экспоконтент (официального представителя Reed Midem в России и СНГ) Александра Модестова, член совета директоров студии Yellow. Black and White Алексей Троцюк и другие.

Следующая выставка CSTB. Telecom & Media’2019 и конференция Content Summit Russia 2019 пройдет с 29 по 31 января 2019 года в Крокус Экспо.
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