КАРО приглашает на ретроспективу Жако ван Дормеля 21-23 февраля

Один из самых важных бельгийских режиссеров современности Жако ван Дормель
едет в Россию, чтобы лично представить зрителям свои картины. Ретроспектива режиссера пройдет в кинотеатрах сети КАРО с 21 по 23 февраля.
Показы состоятся в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре и Сургуте. Кроме того, в Москве режиссер обсудит со зрителями культовый «Господин Никто
», а в Санкт-Петербурге – хит каннской программы «Новейший завет
».
В программу ретроспективы также попал фильм «День восьмой
», сплетающий психологическую драму, притчу и упоительный buddy movie.
Все картины режиссера, имя которого стало синонимом бельгийского кино, демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Приобрести билеты можно по ссылке
.
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