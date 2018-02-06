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КАРО приглашает на ретроспективу Жако ван Дормеля 21-23 февраля

6 февраля
2018 год

Новости кино >>
6 февраля 2018
Один из самых важных бельгийских режиссеров современности Жако ван Дормель едет в Россию, чтобы лично представить зрителям свои картины. Ретроспектива режиссера пройдет в кинотеатрах сети КАРО с 21 по 23 февраля.

Показы состоятся в Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Самаре и Сургуте. Кроме того, в Москве режиссер обсудит со зрителями культовый «Господин Никто», а в Санкт-Петербурге – хит каннской программы «Новейший завет».

КАРО приглашает на ретроспективу Жако ван Дормеля 21-23 февраля

В программу ретроспективы также попал фильм «День восьмой», сплетающий психологическую драму, притчу и упоительный buddy movie.

Все картины режиссера, имя которого стало синонимом бельгийского кино, демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами. Приобрести билеты можно по ссылке.
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