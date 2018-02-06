Amazon снимет сериал о Конане по повестям Роберта Говарда

Студия Amazon
работает над сериалом «Конан
», который расскажет историю главного героя цикла повестей Роберта Говарда о Хайборийской эре. Об этом сообщает издание The Deadline
.
Сценарий проекта подготовил Райан Кондал
. К работе над сериалом также присоединятся режиссер «Игры престолов
» Мигель Сапочник
и исполнительный продюсер «Фарго
» Уоррен Литлфилд
.
Съемочная группа планирует максимально приблизить сюжет картины к оригинальной книжной истории. После изгнаний из родных земель Конан отправится искать новую жизнь в коварной и таинственной цивилизации, которая отвергнет его как глупого дикаря.
Первая книга о герое была опубликована в 1932 году. Приключения Конана несколько раз экранизировали: Арнольд Шварценеггер
сыграл героя фильме «Конан-варвар
» 1982 года, а Джейсон Момоа
— в версии
2011 года.
обсуждение >>