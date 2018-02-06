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Amazon снимет сериал о Конане по повестям Роберта Говарда

6 февраля
2018 год

Новости кино >>
6 февраля 2018
Студия Amazon работает над сериалом «Конан», который расскажет историю главного героя цикла повестей Роберта Говарда о Хайборийской эре. Об этом сообщает издание The Deadline.

Сценарий проекта подготовил Райан Кондал. К работе над сериалом также присоединятся режиссер «Игры престолов» Мигель Сапочник и исполнительный продюсер «Фарго» Уоррен Литлфилд.

Amazon снимет сериал о Конане по повестям Роберта Говарда

Съемочная группа планирует максимально приблизить сюжет картины к оригинальной книжной истории. После изгнаний из родных земель Конан отправится искать новую жизнь в коварной и таинственной цивилизации, которая отвергнет его как глупого дикаря.

Первая книга о герое была опубликована в 1932 году. Приключения Конана несколько раз экранизировали: Арнольд Шварценеггер сыграл героя фильме «Конан-варвар» 1982 года, а Джейсон Момоа — в версии 2011 года.
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