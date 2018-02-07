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В Школе кино и телевидения «Индустрия» пройдёт День открытых дверей

7 февраля
2018 год

Новости кино >>
7 февраля 2018
10 февраля в историческом особняке Школы кино и телевидения «Индустрия» в центре Москвы состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба школы.

В Школе кино и телевидения «Индустрия» пройдёт День открытых дверей

В рамках события можно будет посетить семь специальных презентаций по направлениям: «Режиссура», «Сценарное мастерство», «Операторское мастерство», «Режиссура монтажа», «Звукорежиссура», курс «Визуальных эффектов»(VFX) и вторых режиссёров. Кураторы лично расскажут о факультетах, специфике каждого из курсов и ответят на вопросы. Студенты первого, пилотного набора «Индустрии» будут лично проводить экскурсии для гостей на протяжении всего дня открытых дверей: начинающие кинематографисты расскажут о процессе обучения, покажут здание школы, а также ответят на все вопросы. Зарегистрироваться на одну из презентаций можно здесь.

«Индустрию» представил публике на прошлогоднем «Кинотавре» Фёдор Бондарчук, являющийся её инициатором вместе с «Национальной Медиа Группой» (НМГ) и продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем и Александром Андрющенко. Специализированная академия объединила лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения кинематографистов. В экспертный совет школы вошли Антон Долин, Максим Осадчий, Владислав Опельянц, Михаил Хасая, Игорь Гринякин, Авдотья Смирнова и Жора Крыжовников.
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