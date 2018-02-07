В Школе кино и телевидения «Индустрия» пройдёт День открытых дверей

10 февраля
в историческом особняке Школы кино и телевидения «Индустрия»
в центре Москвы состоится День открытых дверей, сообщает пресс-служба школы.
В рамках события можно будет посетить семь специальных презентаций по направлениям: «Режиссура», «Сценарное мастерство», «Операторское мастерство», «Режиссура монтажа», «Звукорежиссура», курс «Визуальных эффектов»(VFX) и вторых режиссёров. Кураторы лично расскажут о факультетах, специфике каждого из курсов и ответят на вопросы. Студенты первого, пилотного набора «Индустрии» будут лично проводить экскурсии для гостей на протяжении всего дня открытых дверей: начинающие кинематографисты расскажут о процессе обучения, покажут здание школы, а также ответят на все вопросы. Зарегистрироваться на одну из презентаций можно здесь
.
«Индустрию» представил публике на прошлогоднем «Кинотавре» Фёдор Бондарчук
, являющийся её инициатором вместе с «Национальной Медиа Группой» (НМГ) и продюсерами кинокомпании «Водород» Михаилом Врубелем
и Александром Андрющенко
. Специализированная академия объединила лидеров российского кинопроизводства для воспитания нового поколения кинематографистов. В экспертный совет школы вошли Антон Долин
, Максим Осадчий
, Владислав Опельянц
, Михаил Хасая
, Игорь Гринякин
, Авдотья Смирнова
и Жора Крыжовников
.
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