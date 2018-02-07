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«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов»

7 февраля
2018 год

Новости кино >>
7 февраля 2018
«Звёздные войны» повзрослеют и возмужают под влиянием создателей «Игры престолов». Согласно изданию Empire, Disney и Lucasfilm наняли шоураннеров популярного фэнтези-сериала Дэвида Бениоффа и Д.Б. Уайсса для того, чтобы они написали сценарий и спродюсировали очередную трилогию, связанную со вселенной космической саги.

«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов»

«Дэвид и Дэн — одни из лучших сказочников, занятых в индустрии развлечений. Их умение обращаться со сложными персонажами, глубокими историями и богатой мифологией откроют для "Звёздных войн" новые горизонты», — заявила босс Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.

«Летом 1977 года мы отправились в далёкую-далекую галактику и с тех пор мечтали поработать с этим материалом. Мы гордимся предоставленной возможностью и немного напуганы ответственностью. С радостью приступим к работе, как только завершится последний сезон "Игры престолов"», — с восторгом приняли предложение Бениофф и Уайсс.

Утверждается, что новая серия никак не будет связана с персонажами предыдущих трилогий и проектом Райана Джонсона, задуманным им после «Последних джедаев». Ну а в ближайшем будущем, как это сейчас модно, окажется, что у «Звёздных войн» и «Игры престолов» одна вселенная.
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«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов» фотографии
«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов» фотографии
«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов» фотографии
«Звёздные войны» превратятся в «Игру престолов» фотографии
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