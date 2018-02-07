Арнольд Шварценеггер вновь наденет ковбойскую шляпу

Арнольд Шварценеггер
сыграет главную роль и выступит в качестве продюсера в многосерийном вестерне «Эскорт»
от Amazon, сообщает Deadline.
Это первый сериал в карьере Железного Арни, а также возвращение к истокам, поскольку одной из его первых ролей стал ковбой Красавчик Стренджер в пародии «Кактус Джек»
.
Телезрителям расскажут мрачную мистическую историю, которая развернётся в конце 19 века на индейской территории. По сюжету помощник шерифа для того, чтобы поймать особо опасного преступника, обращается за помощью к суровому федеральному маршалу (Шварценеггер), эмигрировавшему в детстве из Европы в Америку. Создатели обещают размытые рамки между плохими и хорошими парнями.
Исполнительными продюсерами и сценаристами сериала являются Мэйс Нойфелд
, Трей Кэллэуэй
и Марк Монтгомери
.
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