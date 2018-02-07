Джеймс Мэнголд расскажет про противостояние Форда и Феррари

Джеймс Мэнголд
займёт режиссёрское кресло биографического фильма «Форд против Феррари»
производства студии 20th Century Fox.
Как сообщает Empire, картина будет посвящена американским инженерам и дизайнерам под руководством автомобильного конструктора Кэролла Шелби
и британского гонщика Кена Майлса
. По приказу Генри Форда II
они взялись за создание автомобиля, способного победить на чемпионате мира 1966-го года в Ле-Мане непобедимую команду Феррари.
Роль Шелби может достаться Мэтту Дэймону
, а в образе Майлса Мэнголд видит Кристиана Бейла
. Над сценарием вместе с постановщиком корпят Джез
и Джон-Генри Баттеруорты
(«Грань будущего»
).
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