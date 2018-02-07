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Джеймс Мэнголд расскажет про противостояние Форда и Феррари

7 февраля
2018 год

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7 февраля 2018
Джеймс Мэнголд займёт режиссёрское кресло биографического фильма «Форд против Феррари» производства студии 20th Century Fox.

Джеймс Мэнголд расскажет про противостояние Форда и Феррари

Как сообщает Empire, картина будет посвящена американским инженерам и дизайнерам под руководством автомобильного конструктора Кэролла Шелби и британского гонщика Кена Майлса. По приказу Генри Форда II они взялись за создание автомобиля, способного победить на чемпионате мира 1966-го года в Ле-Мане непобедимую команду Феррари.

Роль Шелби может достаться Мэтту Дэймону, а в образе Майлса Мэнголд видит Кристиана Бейла. Над сценарием вместе с постановщиком корпят Джез и Джон-Генри Баттеруорты («Грань будущего»).
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