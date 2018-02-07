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Милла Йовович станет киллером

7 февраля
2018 год

Новости кино >>
7 февраля 2018
Милла Йовович получила главную роль в фантастическом триллере «Колибри» (Hummingbird), сообщает Deadline.

Милла Йовович станет киллером

В фильме пойдёт рассказ о женщине-киллере (Йовович), которая из-за своей последней цели крепко задумывается над тем, чем она занимается.

Ранее роль была закреплена за Оливией Манн, которая в свою очередь заменила Зои Салдану. Теперь обеим актрисам на смену пришла Йовович.

Муж актрисы Пол Уильям Скотт Андерсон перепишет сценарий Джона Макклейна. Режиссёрами всё ещё числятся шведы Маркус Крайлер и Фредрик Акерстром, создатели роликов к видеоигре Battlefield 1. Продюсерами выступают Марк Гао, Грегори Уанхон и Тодд Гарнер, а исполнительным продюсером — Гэри Глушон. Съёмки картины запланированы на лето текущего года, за производство отвечают Fundamental Films и Broken Road Productions.
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Милла Йовович станет киллером фотографии
Милла Йовович станет киллером фотографии
Милла Йовович станет киллером фотографии
Милла Йовович станет киллером фотографии
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