Милла Йовович станет киллером

Милла Йовович
получила главную роль в фантастическом триллере «Колибри»
(Hummingbird), сообщает Deadline.
В фильме пойдёт рассказ о женщине-киллере (Йовович), которая из-за своей последней цели крепко задумывается над тем, чем она занимается.
Ранее роль была закреплена за Оливией Манн
, которая в свою очередь заменила Зои Салдану
. Теперь обеим актрисам на смену пришла Йовович.
Муж актрисы Пол Уильям Скотт Андерсон
перепишет сценарий Джона Макклейна
. Режиссёрами всё ещё числятся шведы Маркус Крайлер
и Фредрик Акерстром
, создатели роликов к видеоигре Battlefield 1
. Продюсерами выступают Марк Гао
, Грегори Уанхон
и Тодд Гарнер
, а исполнительным продюсером — Гэри Глушон
. Съёмки картины запланированы на лето текущего года, за производство отвечают Fundamental Films и Broken Road Productions.
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