Фестиваль кино и медиа «Эпоха перемен» пройдет в «Октябре»

Фестиваль кино и медиа о 90-х «Эпоха перемен
» пройдет в киноцентре «Октябрь» с 23 по 25 февраля.
В рамках мероприятия состоятся кинопоказы, лекции, дискуссии, мастер-классы, а также книжная ярмарка, где более 30 издательств и магазинов представят новые книги и бестселлеры о 90-х. На фестивале будет показано более 20 фильмов.
Откроется событие фильмом «Москва
» Александра Зельдовича
. Картина по сценарию Владимира Сорокина
, главные роли в которой исполнили Ингеборга Дапкунайте
, Татьяна Друбич
и Наталья Коляканова
, рисует образ города без прошлого и без будущего, города, который не прощает ошибок.
Одним из главных событий фестиваля станет премьера отреставрированной копии фильма «Кавказский пленник
», которую режиссер Сергей Бодров
представит лично.
Подробнее о программе можно узнать на сайте
фестиваля.
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