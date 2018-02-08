Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Фестиваль кино и медиа «Эпоха перемен» пройдет в «Октябре»

8 февраля
2018 год

Новости кино >>
8 февраля 2018
Фестиваль кино и медиа о 90-х «Эпоха перемен» пройдет в киноцентре «Октябрь» с 23 по 25 февраля.

В рамках мероприятия состоятся кинопоказы, лекции, дискуссии, мастер-классы, а также книжная ярмарка, где более 30 издательств и магазинов представят новые книги и бестселлеры о 90-х. На фестивале будет показано более 20 фильмов.

Фестиваль кино и медиа «Эпоха перемен» пройдет в «Октябре»

Откроется событие фильмом «Москва» Александра Зельдовича. Картина по сценарию Владимира Сорокина, главные роли в которой исполнили Ингеборга Дапкунайте, Татьяна Друбич и Наталья Коляканова, рисует образ города без прошлого и без будущего, города, который не прощает ошибок.

Одним из главных событий фестиваля станет премьера отреставрированной копии фильма «Кавказский пленник», которую режиссер Сергей Бодров представит лично.

Подробнее о программе можно узнать на сайте фестиваля.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
персоны
Сергей Бодров (ст.)Ингеборга ДапкунайтеТатьяна ДрубичАлександр ЗельдовичНаталья КолякановаВладимир СорокинВалерий Тодоровский
фильмы
Кавказский пленникМоскваСтрана глухих

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Борис Андреев
Святослав Астрамович
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Киаран Хайндс
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

50 оттенков свободы
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2018
Уиджи: Проклятие Вероники
мистика, фильм ужасов
Испания, 2017
12 мелодий любви
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Место встречи
драма, комедия
Италия, 2017
Охота на воров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Колесо чудес
драма
США, 2017
Трон эльфов
приключения, фэнтези
Китай, США, 2017
Хит
драма
Россия, 2017
Селфи
боевик, научная фантастика
Россия, 2017
Три билборда за пределами Эббинга, штат Миссури
драма, комедия, криминальный фильм
Великобритания, США, 2017
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
боевик, научная фантастика, триллер
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью