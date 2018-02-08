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Джулианна Мур сыграет в ремейке «После свадьбы»

8 февраля
2018 год

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8 февраля 2018
Джулианна Мур присоединилась к актерскому составу ремейка картины Сюзанны Бир «После свадьбы», номинированной на Оскар в 2007 году. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.

Джулианна Мур сыграет в ремейке «После свадьбы»
фото: Carolyn Cole

Продюсером новой картины, производство которой начнется уже этой весной, станут Джоэл Майклз и Сильвио Муралья. Барт Фройндлих подготовил сценарий: в центре сюжета ремейка – история материнства и семьи.

«Мы очень рады, что Барт стал нашим партнером в этом проекте, – заявили продюсеры. – Он переосмыслил блестящую историю знаменитой и мощной драмы Сюзанны Бер. Мы также счастливы работать с Джулианной Мур, чей замечательный талант приносит глубину и искренность каждой роли, которую она исполняет».

Оригинальная картина вышла на экраны в 2006 году. По сюжету Якоб Петерсен, посвятивший свою жизнь помощи беспризорным детям Индии, получает необычное предложение от датского бизнесмена Йоргена: финансирование приюта, которому грозит закрытие, на сумму 12 млн долларов. Но есть условие… Якоб должен не только вернуться в Данию, но и принять участие в свадьбе дочери Йоргена. Свадьба становится настоящим испытанием, поворотной точкой между прошлым и будущим и ставит Якоба перед самой серьезной в его жизни дилеммой…
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