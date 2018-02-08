«Рамблер. Касса» временно отменила комиссию при покупке билетов в кино

«Рамблер.Касса» временно приостановила сбор 10-процентной комиссии при покупке билетов на фильмы в объединенную киносеть – «Формула кино» и «Синема парк». Об этом сообщает издание «Ведомости».
фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Как пояснил Александр Мамут – владелец холдинга Rambler & Co, управляющего сервисом, временная заморозка комиссии связана с процессом интеграции «Рамблер.Кассы» с государственной системой учета ЕАИС.
«Это технический момент… Как только интеграция будет проведена, комиссия вернется», – цитирует его издание.
При этом Мамут не смог ответить на вопрос, насколько продолжительным будет этот процесс.
10-процентная комиссия в «Рамблер.Кассе» при онлайн-покупке билетов была введена прошлой осенью. В сервисе отметили, что это необходимо для стабильной работы системы. При этом объединенная сеть кинотеатров стала единственной крупной сетью, которая первоначально согласилась на наценку.
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