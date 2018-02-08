Netflix приобрел права на российский мультсериал «Йоко»

Компания Netflix приобрела права на прокат мультсериала «Йоко», производителем которого является воронежская студия Wizart. Об этом сообщает издание The Hollywood reporter.
«Йоко» появится в доступе для зрителей из США, Великобритании, Италии, Испании, Португалии, Канаде и Индии.
фото: Wizart Animation
«Сериал «Йоко» привлекателен для глобальной аудитории. Он содержит элементы, которые любят дети дошкольного возраста, в том числе волшебство и приключения. Он подчеркивает ценность игры и несет в себе позитивный посыл», – цитирует издание Доминика Гарднера – генерального директора британской дистрибуторской компании Jetpack, выступившей посредником сделки между Netflix и Wizart.
Кроме того, National Geographic Kids будет демонстрировать мультфильм в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, а дистрибутор Huashi TV – в Китае. В России мультсериал можно посмотреть на телеканалах CTC и O!
«Йоко» — это история трёх друзей, которые каждый день встречаются и играют в городском парке. Магическое существо Йоко помогает детям оживить их игры и превращает выдумки троицы в реальность, вовлекая их в невероятный мир приключений.
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