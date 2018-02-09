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Студия «Рок» Алексея Учителя вошла в список лидеров российского кино

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Компания «Рок» режиссера Алексея Учителя вошла в список лидеров отечественного кинопроизводства, который ежегодно утверждает Фонд кино. Приказ о перечне кинокомпаний, которые получили в этом году особый статус, размещен на сайте Фонда кино.

Студия «Рок» Алексея Учителя вошла в список лидеров российского кино

Как и в прошлом году, в нем десять компаний, большинство из которых сохраняют за собой статус лидеров на протяжении нескольких лет. Это «Арт Пикчерс» Федора Бондарчука и Дмитрия Рудовского, «Дирекция кино» Анатолия Максимова, СТВ Сергея Сельянова, «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского, «Продюсерская фирма Игоря Толстунова», ТРИТЭ Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, «ТаББак» Тимура Бекмамбетова и «Централ Партнершип», принадлежащий холдингу «Газпром-медиа». Статус лидера сохранил за собой и прошлогодний новичок – студия Yellow, black and White, ответственная, в частности, за самый кассовый фильм 2017-го «Последний богатырь».

При этом лидерского статуса лишилась компания Enjoy Movies, которая в прошлом году не получила от Фонда кино поддержку ни одного из трех представленных на питчингах проектов. Позднее выяснилось, что у компании есть финансовые проблемы и она находилась на грани банкротства. Место Enjoy Movies при этом довольно неожиданно заняла студия «Рок» Алексея Учителя, на счету которой из громких кинотеатральных премьер последних лет разве что скандально известная «Матильда», собравшая в кинотеатрах, впрочем, чуть более 500 млн рублей.

Лидеры определяются по результатам работы за последние пять лет. Попечительский совет оценивает компании по нескольким критериям. Это продолжительность работы на рынке и количестве выпущенных фильмов, количество наград кинофестивалей и кинопремий, полученных выпущенными компанией картинами, а также зрительская оценка – посещаемость фильмов компании в кинотеатрах и телевизионный рейтинг. Кроме того, начиная с этого году учитывается и кинотеатральный прокат фильмов, выпущенных компанией, на зарубежных территориях.

Компания Алексея Учителя с 2013 года, согласно информации на сайте «Рока», участвовала в производстве восьми полнометражных игровых картин (при создании рейтинга учитывается только игровое и анимационное кино), включая «Матильду». Кроме нее за этот период выходил еще один фильм Алексея Учителя «Восьмерка» и дебютная работа его сына Ильи Учителя «Огни большой деревни», отмеченная на «Кинотавре» призом за лучший сценарий. Также «Рок» участвовал в производстве «Майора» и «Дурака» Юрия Быкова и дебютном полнометражном фильме Таисии Игуменцевой, некогда получившей приз программы Cinefondation Каннского кинофестиваля, «Отдать концы».

На проекты кинокомпаний-лидеров традиционно выделяется большее количество средств, нежели на проекты иных производителей. В 2018 году лидерские проекты будут поддержаны на сумму 2,5 млрд рублей. Как ранее сообщал глава Фонда кино Антон Малышев, питчинги, по результатам которых выбираются поддерживаемые проекты, в этом году пройдут дважды – весной и осенью.

Маша Токмашева
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фильмы
ВосьмёркаДуракМайорМатильдаОгни большой деревниОтдать концыПоследний богатырь

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