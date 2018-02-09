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Хоакин Феникс перевоплотится в Джокера

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
На смену Джеку Николсону, Хиту Леджеру и Джареду Лето, сыгравшим Джокера, придёт Хоакин Феникс.

Хоакин Феникс перевоплотится в Джокера

Согласно Variety, Warner Bros. ведёт переговоры с актёром, который на данный момент является основным претендентом на роль главного суперзлодея DC в картине, полностью посвящённой данному персонажу. Кроме того, Феникс встречался с режиссёром будущей ленты Тоддом Филлипсом («Мальчишник в Вегасе»), выбравшим его на роль, и дал устное согласие на участие в проекте.

Сценарий к картине написал сам Филлипс вместе со Скоттом Силвером («8 миля»). Мартин Скорсезе заявлен продюсером.

Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист», «Бешеный бык», «Король комедии»).
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