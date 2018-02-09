Хоакин Феникс перевоплотится в Джокера

На смену Джеку Николсону
, Хиту Леджеру
и Джареду Лето
, сыгравшим Джокера, придёт Хоакин Феникс
.
Согласно Variety, Warner Bros. ведёт переговоры с актёром, который на данный момент является основным претендентом на роль главного суперзлодея DC в картине, полностью посвящённой данному персонажу. Кроме того, Феникс встречался с режиссёром будущей ленты Тоддом Филлипсом
(«Мальчишник в Вегасе»
), выбравшим его на роль, и дал устное согласие на участие в проекте.
Сценарий к картине написал сам Филлипс вместе со Скоттом Силвером
(«8 миля»
). Мартин Скорсезе
заявлен продюсером.
Действие будет происходить в Готэме в начале 80-х, где царит криминальная атмосфера. Зрителям обещают жестокое и мрачное кино. Авторы вдохновлялись сюжетами фильмов Скорсезе, вышедших в те времена («Таксист»
, «Бешеный бык»
, «Король комедии»
).
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