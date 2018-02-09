Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю сыграли в «Лете» Кирилла Серебренникова

Стали известны имена актёров, сыгравших главные роли в картине Кирилла Серебренникова«Лето». Актёрский состав объявила пресс-служба фильма.
Лента расскажет о малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя, которая разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звёзд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».
фото: Пресс-служба фильма
В образе Майка предстанет Рома Зверь, для которого это первая роль в игровом кино.
«Это мой дебют в большом кино. Он состоялся благодаря Кириллу Серебренникову. Спасибо за оказанное доверие и уникальную возможность творить и трудиться вместе с прекрасными и талантливыми людьми», – поделился своими впечатлениями фронтмен группы «Звери».
«Спасибо за лучшее лето в жизни, – поблагодарила актриса Кирилла Серебренникова. – Задачей режиссёра было воссоздать атмосферу жизни советской "общины", богемы и просто друзей, которые пили портвейн и слушали музыку, открывали свободу внутри себя, живя в отсутствии свободы. Всё, что было у них, было и у нас: посиделки с друзьями, книги, музыка, разговоры на кухне до утра и любовь. На протяжении всего съёмочного периода я пребывала в восторге и состоянии подростковой влюблённости – в группу, артистов, атмосферу и жизнь. Петербург, ночи, лучшие люди и профессионалы страны. Меня переполняет чувство счастья, когда я понимаю, что это кино было сделано в любви, свободе и роке».
фото: Пресс-служба фильма
Роль Виктора досталась корейскому актёру Тео Ю, известному по фильмам «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, «В поисках Сеула» Бенсона Ли, «Один за другим»Ким Ки Дука и «Равные» Дрэйка Доремуса.
«Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista, которые представят ленту на Берлинском кинорынке уже в середине февраля. Международными продажами занимается французская компания Charades. Также картина получила поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.
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