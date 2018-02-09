Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю сыграли в «Лете» Кирилла Серебренникова

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Стали известны имена актёров, сыгравших главные роли в картине Кирилла Серебренникова «Лето». Актёрский состав объявила пресс-служба фильма.

Лента расскажет о малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя, которая разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звёзд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу «Зоопарк».

Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю сыграли в «Лете» Кирилла Серебренникова
фото: Пресс-служба фильма

В образе Майка предстанет Рома Зверь, для которого это первая роль в игровом кино.

«Это мой дебют в большом кино. Он состоялся благодаря Кириллу Серебренникову. Спасибо за оказанное доверие и уникальную возможность творить и трудиться вместе с прекрасными и талантливыми людьми», – поделился своими впечатлениями фронтмен группы «Звери».

Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю сыграли в «Лете» Кирилла Серебренникова
фото: Пресс-служба фильма

Жену Майка Наталью сыграла Ирина Старшенбаум.

«Спасибо за лучшее лето в жизни, – поблагодарила актриса Кирилла Серебренникова. – Задачей режиссёра было воссоздать атмосферу жизни советской "общины", богемы и просто друзей, которые пили портвейн и слушали музыку, открывали свободу внутри себя, живя в отсутствии свободы. Всё, что было у них, было и у нас: посиделки с друзьями, книги, музыка, разговоры на кухне до утра и любовь. На протяжении всего съёмочного периода я пребывала в восторге и состоянии подростковой влюблённости – в группу, артистов, атмосферу и жизнь. Петербург, ночи, лучшие люди и профессионалы страны. Меня переполняет чувство счастья, когда я понимаю, что это кино было сделано в любви, свободе и роке».

Рома Зверь, Ирина Старшенбаум и Тео Ю сыграли в «Лете» Кирилла Серебренникова
фото: Пресс-служба фильма

Роль Виктора досталась корейскому актёру Тео Ю, известному по фильмам «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, «В поисках Сеула» Бенсона Ли, «Один за другим» Ким Ки Дука и «Равные» Дрэйка Доремуса.

«Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista, которые представят ленту на Берлинском кинорынке уже в середине февраля. Международными продажами занимается французская компания Charades. Также картина получила поддержку Национального центра кинематографии CNC, который существует при совместной поддержке французских Министерства культуры и Министерства иностранных дел.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Кирилл Серебренников дождался лета
Съёмки фильма «Лето» будут заморожены
«Лето» Кирилла Серебренникова будет готово к весне 2018
Поиск по меткам
МузыкантыРоссийские фильмы
персоны
Дэвид БоуиДрэйк ДоремусРома ЗверьКи Дук Ким (младший)Майк НауменкоКирилл СеребренниковИрина СтаршенбаумВиктор Цой

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Зернигар Агакишиева
8 февраля ушла из жизни актриса Зернигар Агакишиева.
Валентин Перкин
8 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Перкин.
Дмитрий Бузылёв-Крэцо
7 февраля скончался актер Дмитрий Бузылёв-Крэцо.
Геннадий Гарбук
7 февраля ушёл из жизни актёр Геннадий Гарбук.

День рождения >>

Борис Андреев
Святослав Астрамович
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова
Елена Николаева (II)
Жюль Берри
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Фред Уильямс
Миа Фэрроу
Киаран Хайндс
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

50 оттенков свободы
драма, мелодрама, экранизация, эротика
США, 2018
Уиджи: Проклятие Вероники
мистика, фильм ужасов
Испания, 2017
12 мелодий любви
комедия, мелодрама
Франция, 2017
Место встречи
драма, комедия
Италия, 2017
Охота на воров
боевик, драма, криминальный фильм, мистика, триллер
США, 2018
Женщины против мужчин: Крымские каникулы
комедия, мелодрама
Россия, 2017
Колесо чудес
драма
США, 2017
Трон эльфов
приключения, фэнтези
Китай, США, 2017
Хит
драма
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью