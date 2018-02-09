Стивен Спилберг вернётся на поля сражений Второй мировой

Стивен Спилберг
вновь вернётся к теме Второй мировой войне, но на сей раз события новой картины будут показаны с женской точки зрения, уточняет THR.
Компания режиссёра Amblin Partners возьмётся за экранизацию ещё не опубликованной книги Джуди Баталион «Дочери Сопротивления: доблесть, ярость и нераскрытая история женщин-бойцов сопротивления в гитлеровском гетто»
. Картина будет выпущена под лейблом DreamWorks Pictures с Баталион в качестве сопродюсера.
Зрителям поведают о молодых еврейских женщинах и девушках, которые сражались в Сопротивлении с нацистами. Автор является внучкой жертв Холокоста, а сам роман будет издан в 2020 году.
За свою жизнь Спилберг успел поставить три картины, посвящённые Второй мировой: «Империя Солнца»
, «Список Шиндлера»
и «Спасти рядового Райана»
.
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