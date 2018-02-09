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Стивен Спилберг вернётся на поля сражений Второй мировой

9 февраля
2018 год

Новости кино >>
9 февраля 2018
Стивен Спилберг вновь вернётся к теме Второй мировой войне, но на сей раз события новой картины будут показаны с женской точки зрения, уточняет THR.

Стивен Спилберг на съёмках «Списка Шиндлера»

Компания режиссёра Amblin Partners возьмётся за экранизацию ещё не опубликованной книги Джуди Баталион «Дочери Сопротивления: доблесть, ярость и нераскрытая история женщин-бойцов сопротивления в гитлеровском гетто». Картина будет выпущена под лейблом DreamWorks Pictures с Баталион в качестве сопродюсера.

Зрителям поведают о молодых еврейских женщинах и девушках, которые сражались в Сопротивлении с нацистами. Автор является внучкой жертв Холокоста, а сам роман будет издан в 2020 году.

За свою жизнь Спилберг успел поставить три картины, посвящённые Второй мировой: «Империя Солнца», «Список Шиндлера» и «Спасти рядового Райана».
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