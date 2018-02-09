Завершились съёмки «Скорой помощи» с Гошей Куценко

В Москве закончились съёмки 20-серийной остросюжетной мелодрамы «Скорая помощь» с Гошей Куценко в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
фото: Пресс-служба телеканала НТВ
Нам поведают об обычном водителе «Скорой помощи», который на вызовах демонстрирует высокие навыки диагностики и врачебные умения, позволяющие спасти человеческие жизни. По ходу развития истории выясняется, что он — высококвалифицированный врач, несправедливо лишённый лицензии, и теперь его задача — восстановить своё доброе имя и вернуться в профессию.
Компанию Гоше Куценко в сериале составили Марина Доможирова, Екатерина Волкова, Александр Тютин, Пётр Баранчеев, Олег Тактаров, Степан Куликов и другие актёры. В основу сценария, написанного Дмитрием Лемешевым и Екатериной Григорьевой по идее Михаила Хлебородова, легли реальные истории с нестандартными случаями из врачебной практики. Кроме того, на съёмочной площадке не обошлось без настоящих врачей скорой помощи, которые консультировали съёмочную группу, чтобы картина получилась достоверной. В новом проекте зрители увидят не только увлекательные медицинские ситуации и любимых актёров, но и захватывающие сцены: в некоторых эпизодах каскадёрам пришлось выполнять невероятные и опасные трюки, одним из таких стал безумный прыжок с крыши высотного здания.
«Однажды, во время очередной съёмки, к актёрам в форме медицинских работников, подбежала мать с ребёнком, который на детской площадке рассёк бровь. Она растерялась и не нашла ничего лучшего, чем обратиться за помощью к актёрам, играющих врачей. Надо сказать, что Гоша, Марина, Саша и Стёпа повели себя как настоящие врачи. Они обработали рану, остановили кровь, и родители увезли ребёнка в больницу. Так что сериал точно не будет вреден для просмотра с точки зрения медицинской помощи. Мы старались показывать процесс первой помощи или реанимации пациентов так, чтобы люди, которые в критической ситуации станут подражать нашим героям на экране, не навредили тем, кому они решаться помочь. У нас на площадке постоянно были консультанты. Это прекрасные парни, практики, которые каждый день ездят на вызовы. Они внесли большую лепту в то, чтобы сцены были максимально правдоподобными», — поделился воспоминанием о съёмках режиссёр-постановщик сериала Богдан Дробязко.
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