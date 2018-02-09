Брайан Фуллер выбыл из «Удивительных историй»

Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер
сделал ручкой очередному сериалу.
Согласно изданию The Hollywood Reporter, новой жертвой вечного беглеца стал перезапуск «Удивительных историй»
. До этого шоураннер покинул «Звёздный путь: Дискавери»
и «Американских богов»
.
Компании Apple не понравилась затея Фуллера превратить ребут в антологию а ля «Чёрное зеркало»
, а потому обе стороны без каких-либо претензий друг к другу расстались. Правда, сразу после ухода шоураннера сериал лишился и исполнительного продюсера Харта Хэнсона
, но это уже издержки производства. И теперь создатели ремейка популярной антологии Стивена Спилберга
озабочены поиском адекватной замены Фуллеру.
Исполнительные продюсеры Джастин Фалви
и Дэррил Фрэнк
остались на своих местах. За производство отвечают Amblin TV и Universal Television.
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