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Брайан Фуллер выбыл из «Удивительных историй»

9 февраля
2018 год

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9 февраля 2018
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер сделал ручкой очередному сериалу.

Брайан Фуллер

Согласно изданию The Hollywood Reporter, новой жертвой вечного беглеца стал перезапуск «Удивительных историй». До этого шоураннер покинул «Звёздный путь: Дискавери» и «Американских богов».

Компании Apple не понравилась затея Фуллера превратить ребут в антологию а ля «Чёрное зеркало», а потому обе стороны без каких-либо претензий друг к другу расстались. Правда, сразу после ухода шоураннера сериал лишился и исполнительного продюсера Харта Хэнсона, но это уже издержки производства. И теперь создатели ремейка популярной антологии Стивена Спилберга озабочены поиском адекватной замены Фуллеру.

Исполнительные продюсеры Джастин Фалви и Дэррил Фрэнк остались на своих местах. За производство отвечают Amblin TV и Universal Television.
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